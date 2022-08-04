YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da tefecilik yaptıkları öne sürülen baba ve oğlu tutuklandı

Antalya'da tefecilik yaptıkları öne sürülen baba ve oğlu tutuklandı

04.08.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tefecilik yaptıkları öne sürülen baba ve oğlu tutuklandı

Antalya'da tefecilik yaptıkları öne sürülen baba ve oğlu tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerince, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin insanlara yüksek faizle borç para verdikleri ve geri ödeyemeyenleri üzerlerinde baskı kurarak tehdit ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Araştırmanın ardından ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Ö.A (69) ve oğlu N.A. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdiAntalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkanlığa yeniden Ahmet Dal seçildiBüyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkanlığa yeniden Ahmet Dal seçildi
Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındıAvcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:58
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:09
Yatsı
21:36
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.