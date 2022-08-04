Antalya'da tefecilik yaptıkları öne sürülen baba ve oğlu tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerince, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin insanlara yüksek faizle borç para verdikleri ve geri ödeyemeyenleri üzerlerinde baskı kurarak tehdit ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Araştırmanın ardından ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Ö.A (69) ve oğlu N.A. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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