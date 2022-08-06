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Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü

06.08.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çaykenarı Mahallesi'nde Dürdane Can'a ait tek katlı evden dumanların yükseldiğini görenler, yangın ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dürdane Can'ın yangın sırasında evinde olmadığı belirtildi.

Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü

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