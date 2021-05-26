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Antalya'da telefon tellerini çaldığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı

26.05.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698'er lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan zanlılar, adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde telefon tellerini çaldıkları belirlenen iki kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevinde Deniztepe Mahallesi'nde E.K ile E.T'nin telefon kablolarını kestiklerini belirledi. Suçüstü yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.

Araçlarında yapılan aramada ise 128 metre telefon kablosu, kerpeten ve kasatura bıçağı ele geçirildi. Haciz kaydı bulunan araca da el konuldu.

Şüphelilere, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698'er lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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