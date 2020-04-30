Antalya’da temizlik işçileri için özel 1 Mayıs kutlaması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dolayısıyla korona virüse karşı cadde ve sokakları dezenfekte eden, kentin atıklarını toplayıp yollarını süpüren temizlik işçilerini ziyaret etti ve işçilere “Salgının başından beri en muntazam şekilde çalıştınız, çalıştık. Bu koşullarda yaşadığımız 1 Mayıs, her birimizin tek tek, ‘İşte bu benim bayramım. Bunu hak ettim’ diyebileceği bir bayramdır” diye seslendi.

Başkan Uysal, sokağa çıkma kısıtlamaları altında kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, Antalya’nın kalbi Muratpaşa’yı sokak sokak ilaçlayan, caddelerini, pazarlarını dezenfekte eden ve yollarını süpürüp nokta nokta kentin atıklarını toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını işyerlerinde ziyaret etti.

İşçiler, Ümit Uysal’ın ziyareti dolayısıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek şantiyede bir araya geldi. Başkan Uysal, burada işçilere yaptığı konuşmada, uzun yıllar unutulmayacak bir dönem yaşandığını söyledi. Pandemi sürecini Muratpaşa Belediyesi ve çalışanları açısından “Çalışmalarımız ve emeğimizle, topluma, şehrimize verdiğimiz, çocuklarımıza, ülkemize, insanlarımıza verdiğimiz hizmetle gurur duyabileceğimiz bir dönem” sözleriyle değerlendiren Başkan Uysal, “Salgının başından beri en muntazam şekilde çalıştınız, çalıştık. Bu koşullarda yaşadığımız 1 Mayıs, her birimizin tek tek, ‘İşte bu benim bayramım. Bunu hak ettim’ diyebileceği bir bayramdır. Her birinizin bayramı kutlu olsun. Sizin emeğine emek veren, emeğinize katkı veren ailenizin, çocuklarınızın, herkesin bayramı kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.