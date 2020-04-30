YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da temizlik işçileri için özel 1 Mayıs kutlaması

Antalya’da temizlik işçileri için özel 1 Mayıs kutlaması

ANTALYA HABERLERİ  | 30.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dolayısıyla korona virüse karşı cadde ve sokakları dezenfekte eden, kentin atıklarını toplayıp yollarını süpüren temizlik işçilerini ziyaret etti ve işçilere “Salgının başından beri en muntazam şekilde çalıştınız, çalıştık.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dolayısıyla korona virüse karşı cadde ve sokakları dezenfekte eden, kentin atıklarını toplayıp yollarını süpüren temizlik işçilerini ziyaret etti ve işçilere “Salgının başından beri en muntazam şekilde çalıştınız, çalıştık. Bu koşullarda yaşadığımız 1 Mayıs, her birimizin tek tek, ‘İşte bu benim bayramım. Bunu hak ettim’ diyebileceği bir bayramdır” diye seslendi.
Başkan Uysal, sokağa çıkma kısıtlamaları altında kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, Antalya’nın kalbi Muratpaşa’yı sokak sokak ilaçlayan, caddelerini, pazarlarını dezenfekte eden ve yollarını süpürüp nokta nokta kentin atıklarını toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını işyerlerinde ziyaret etti.
İşçiler, Ümit Uysal’ın ziyareti dolayısıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek şantiyede bir araya geldi. Başkan Uysal, burada işçilere yaptığı konuşmada, uzun yıllar unutulmayacak bir dönem yaşandığını söyledi. Pandemi sürecini Muratpaşa Belediyesi ve çalışanları açısından “Çalışmalarımız ve emeğimizle, topluma, şehrimize verdiğimiz, çocuklarımıza, ülkemize, insanlarımıza verdiğimiz hizmetle gurur duyabileceğimiz bir dönem” sözleriyle değerlendiren Başkan Uysal, “Salgının başından beri en muntazam şekilde çalıştınız, çalıştık. Bu koşullarda yaşadığımız 1 Mayıs, her birimizin tek tek, ‘İşte bu benim bayramım. Bunu hak ettim’ diyebileceği bir bayramdır. Her birinizin bayramı kutlu olsun. Sizin emeğine emek veren, emeğinize katkı veren ailenizin, çocuklarınızın, herkesin bayramı kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.

"Muratpaşa ailesinde korona yok"
Başkan Uysal, ayrıca Muratpaşa Belediyesi olarak Türkiye’de ilk vakanın doğrulandığı 11 Mart’tan bugüne hep sahada olduklarını, bir yandan cadde, sokak ve diğer kamusal alanları dezenfekte ederken diğer yanda kapı kapı maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini, evde bakım, sıcak yemek gibi bir çok soysal hizmeti ilçe sakinlerine ulaştırdıklarını söyledi. Tüm bunları yaparken 3 bin kişilik Muratpaşa Belediyesi ailesinde hastalık görülmediğini belirten Başkan Uysal, “Bu nedenle, ’kişisel korunma’ kavramına dikkat edip topluma da örnek olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Önümüzde bir süreç daha var. Bu süreçte de aynı dikkati ve özeni göstermemiz lazım. Kendimizi koruyabilirsek emeğimizi, şehrimizi, toplumuzu da koruyabiliriz” şeklinde konuştu.
Başkan Uysal, konuşmasının ardından işçilere kırmızı karanfil verirken akşam evlerinde kuracakları iftar sofrası için paket tatlı ikram etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Antalya Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
13:00
İkindi
16:45
Akşam
19:52
Yatsı
21:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Erdem Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Ulu Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Canan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimi

Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı

Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.