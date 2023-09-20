YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da temizlik işçisi bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti

20.09.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde belediyede görevli temizlik işçisi, caminin tuvaletinde bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti.

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti

Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 6 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 50 yaşındaki Hasan Ateş, gazetecilere, caminin tuvaletine girdiğinde yerde bir zarf gördüğünü söyledi.

İçinde çek olan zarfı önce camideki görevliye verdiğini anlatan Ateş, "Daha sonra zarfı görevliden alarak akşam götürüp polise teslim ettim. Okumam yazmam yok, söylediklerine göre çek 7 milyon liraymış." dedi.

Çeki teslim ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Ateş, "Biz ailemizden böyle gördük. Haramda gözümüz yok." diye konuştu.

Polisin, Alanya ilçesinde bir firmaya ait olan çeki, sahibine ulaştırmaya çalıştığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 ayrı suçtan aranan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı4 ayrı suçtan aranan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı
Malatya'da itfaiyeciler depremde enkazdan çıkan özel eşyaları sahibine teslim ettiMalatya'da itfaiyeciler depremde enkazdan çıkan özel eşyaları sahibine teslim etti
Su deposuna düşen kadını AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardıSu deposuna düşen kadını AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı
Anahtar Kelimeler:
antalya Çek Serik serik belediyesi

Antalya Namaz Vakitleri 20 Eylül Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:36
Öğle
12:56
İkindi
16:24
Akşam
19:06
Yatsı
20:21

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Çarşamba

Can tufan eczanesi
Kemer
Orkide eczanesi
Kas
Tuğba eczanesi
Alanya
Elif eczanesi
Kepez
Güllük eczanesi
Muratpasa
Yeşilbayir eczanesi
Dosemealti
Pinar eczanesi
Serik
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şapkasıyla gizlenmeye çalıştı! Cesur pozu yine olay oldu

Şapkasıyla gizlenmeye çalıştı! Cesur pozu yine olay oldu

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.