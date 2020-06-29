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Antalya’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemesi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.06.2020 20:57 | Son Güncelleme

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 15 gün süreyle toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerine izin verilmeyecek.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 15 gün süreyle toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerine izin verilmeyecek. Basın açıklamaları yalnızca siyasi parti/sendika/meslek kuruluşu/dernek/sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek.
Antalya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada İl genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem, etkinlik programları kapsamında siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşlarına yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:
" Karar tarihinden itibaren 15 gün süreyle, yapılması planlanan basın açıklamaları, yalnızca siyasi parti/sendika/meslek kuruluşu/dernek/sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek. Toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan bu tür etkinliklere müsaade edilmeyecek. İl genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri, broşür, stiker dağıtma, stand açma gibi eylemler yapılamayacak.
Alınan kararların takip ve denetiminin genel kolluk birimleri tarafından yapılacağı bilgisi paylaşılan açıklamada kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Kabahatler Kanunu gereği 392,00 TL idari para cezası uygulanacağı ve yine tedbirlere uymayanlar hakkında adli işlem yapılacağınına dikkat çekildi.

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