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Antalya’da toplu taşımayı kullananlara ücretsiz maske dağıtılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.04.2020 15:06 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesi yönündeki kararın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesi yönündeki kararın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Ekipler ilk gün 15 bin maske dağıttı. Başkan Böcek, “Antalyalıların sağlığı bizim için her şeyden önemli” diyerek halkın bu konuda hassas davranmasını istedi.
Korona virüs salgınına karşı yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların maskesiz toplu taşıma araçlarına binmesi yasaklandı. 4 Nisan Cumartesi günü itibariyle başlayan uygulama kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 15 bin adet maske dağıttı. 4 Nisan itibariyle başlayan yasağın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma araçları ve raylı sistem araçlarına binen vatandaşların kullanması amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren maske dağıtımı yapıldı.

Maske takmayan araca alınmayacak
Toplu taşıma şoförleri ve tramvay duraklarında bulunan güvenlik görevlilerine teslim edilen maskeler toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara dağıtıldı. Başkan Muhittin Böcek, maskesiz vatandaşların şoförler tarafından uyarılacağını belirterek, takmayanların toplu ulaşım araçlarına alınmayacağını söyledi.
Antalyalıların sağlığı için böyle bir uygulamayı başlattıklarını söyleyen Böcek, “Toplu taşıma depolama alanlarında şoför arkadaşlarımıza dağıtım yapıyoruz. Araçlara binen ve maskesi olmayan vatandaşlarımıza şoförlerimiz maske verecek. Tramvay duraklarımızda da aynı şekilde görevli personellerimiz kontrol yapıyor. İlk gün itibariyle 15 bin adet maske dağıtacağız. Vatandaşlarımız hem maske kullanımında hem de sosyal mesafe konusunda uyarıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin bu konuda hassas davranacağına inanıyorum” diye konuştu.

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