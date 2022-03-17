Antalya'da "torbacı" operasyonunda 18 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "torbacı" operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında uyuşturucu satıcısı ve alıcılarının irtibatının kesilmesine yönelik "torbacı" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 kilo 975 gram esrar, 832 gram metamfetamin, 1 kilo 60 gram eroin, 2 bin 910 sentetik uyuşturucu, 80 gram kokain, 1 hassas terazi, 212 bin 830 lira ve 600 dolar ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.



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