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Antalya'da "torbacı" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

14.06.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "torbacı" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik bir araca operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler A.A ve S.E. yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 32 bin 298 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Zanlıların Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

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