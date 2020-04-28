YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da tozdan rahatsız olan mahalle sakinlerinden yol kapatma eylemi

Antalya'da tozdan rahatsız olan mahalle sakinlerinden yol kapatma eylemi

ANTALYA HABERLERİ  | 28.04.2020 13:19 | Son Güncelleme

Antalya'da tozdan rahatsız olan mahalle sakinlerinden yol kapatma eylemi

Antalya'nın Serik ilçesinde mahalle sakinleri, mermer taşıyan kamyonlarının çıkardığı tozun evlerini ve seralarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yol kapatma eylemi yaptı.

Alacami Mahallesi Alamehmetler mevkisinde, mermer ocağı kamyonlarının da kullandığı yaklaşık 4 kilometrelik toprak yolu kapatan mahalle sakinleri, araçların geçişini engelledi.

Mahalleli adına konuşan Süleyman Yağcı, 3 yıldır taş ve mermer taşıyan kamyonların sürekli mahallerinin içinden geçtiğini söyledi.

Yol asfalt olmadığından kamyonların geçişi sırasında kalkan tozun ev ve seralarına zarar verdiğini belirten Yağcı, "Toz nedeniyle seralardaki mahsullerden yeterli verim alamıyoruz. Yol sulanıyor ama yine de çözüm olmuyor. Şimdi buradan soruyoruz. Bu yol kimin? Bu yolun bir an önce asfalt yapılmasını talep ediyoruz. Tozdan kurtulmak istiyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe açarak olaysız bir şekilde dağıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Antalya Eylem maden kamyonları mermer kamyonları Serik Toz Yol kapatma

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Antalya Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:00
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:50
Yatsı
21:13

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Akşehir Eczanesi
Muratpasa
Balcı Eczanesi
Muratpasa
Baysan Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Elektroşok cihazıyla tecavüze oral seksli savunma

Elektroşok cihazıyla tecavüze oral seksli savunma

Kaldırttığı Heykeli İkinci Kez Açtı

Kaldırttığı Heykeli İkinci Kez Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.