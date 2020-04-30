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Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 115 bin oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:31 | Son Güncelleme

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Mart 2020 verilerini açıklandı.

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Mart 2020 verilerini açıklandı. Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 1 milyon 115 bin 976 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Motorlu Kara Taşıtları, Mart 2020 verileri açıklandı. Bu kapsamda Mart ayında 72 bin 72 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 60,1’ini otomobil, yüzde 16,7’sini motosiklet, yüzde 13,4’ünü kamyonet, yüzde 5,8’ini traktör, yüzde 2,0’ını kamyon, yüzde 1,1’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 35,6 arttı.
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 48,8, otomobilde yüzde 35,1, traktörde yüzde 34,4, minibüste yüzde 34,3, kamyonette yüzde 31,1, kamyonda yüzde 19,0 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,7 ve otobüste yüzde 7,1 azaldı.

Antalya’da 1 milyon 115 bin 976
Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 1 milyon 115 bin 976 oldu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 179 bin 426 oldu. Burdur’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 135 bin 579 oldu.

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