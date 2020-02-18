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Antalya’da trafik kazası geçiren Özhaseki’den teşekkür mesajı

ANTALYA HABERLERİ  | 18.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz hafta Antalya Serik’te Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile bulunduğu araçla kaza yapmaları sonrasında yayımladığı mesajında, “Sağlık sektöründe ülkemiz muazzam bir yükselişte” ifadelerini kullandı.Sağlık ekiplerinin ivedilikle kendilerine ulaştığını ve daha sonrasında hastanede de başarılı operasyonlarla sağlıklarına kavuştuklarını belirten Özhaseki, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:“Malumunuz üzere geçtiğimiz hafta bir toplantı için bulunduğumuz Antalya Serik’te Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile olduğumuz araçla trafik kazası geçirdik.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz hafta Antalya Serik’te Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile bulunduğu araçla kaza yapmaları sonrasında yayımladığı mesajında, “Sağlık sektöründe ülkemiz muazzam bir yükselişte” ifadelerini kullandı.
Sağlık ekiplerinin ivedilikle kendilerine ulaştığını ve daha sonrasında hastanede de başarılı operasyonlarla sağlıklarına kavuştuklarını belirten Özhaseki, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Malumunuz üzere geçtiğimiz hafta bir toplantı için bulunduğumuz Antalya Serik’te Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile olduğumuz araçla trafik kazası geçirdik. Bir otomobilin, aracımıza yandan çarpmasının etkisiyle bizim aracımız da refüje çıkıp bir ağaca çarptı. Neticesinde her birimiz yaralandık. Benim de burnumda kırıklar ve boynumda çatlaklar oluştu. Kazanın meydana gelmesinden çok kısa bir zaman sonra acil servis ve emniyet ekiplerimiz, devletimizin bize tevdi ettiği makamlardan bihaber şekilde yanımıza hızlıca ulaştılar. Bu vesileyle gördük ki ülkemiz, sağlık hizmetleri alanında muazzam bir yükselişle üst düzey seviyeye ulaşmıştır. Bir kez daha devletimizle gurur duyduk. İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldık ve ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildik. Burada burnumuzdan bir operasyon geçirdik. Son tetkiklerin ardından çok şükür şu anda sağlığımıza kavuştuk. Ben, bu anlamda ivedilikle yanımıza ulaşan 112 Acil Servis ekiplerine, ameliyatımızı başarıyla tamamlayıp sonrasında da bizi evimizde gibi rahat hissettiren başta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Plastik Cerrah Prof. Dr. Ömer Özcan, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hürür olmak üzere beraberindeki sağlık görevlilerimize ve hizmetli personelimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Kazada hafif yaralanan eşim Neşe Hanım’a, Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Hanım’a, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e, şoför kardeşimize ve diğer araçtaki kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Gerek ziyaretimize gelerek gerekse telefon ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim cümlemizi kaza ve beladan muhafaza eylesin.”

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