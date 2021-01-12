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Antalya'da trafik kazası sonrası bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması davası

12.01.2021 21:25 | Son Güncelleme:
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Antalya'da trafik kazası sonrası bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması davası

Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin de yaralanmasıyla ilgili iki sanık kardeşin yargılanmasına başlandı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Azmi A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Nazım A, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Azmi A, ağabeyinin aracı kullandığını ve kaza sonrası ağabeyine tepki gösterdiğini öne sürdü.

Çarptıkları aracın sahibine zararı karşılayacaklarını söylediklerini iddia eden Azmi A, "Bu sırada bir kişi bize ağır küfürler etti, ortalık kalabalıklaştı ve üzerimize geldiler. Oğuzhan İzmirlioğlu üzerime gelerek beni itmeye başladı, ben de ona tokat attım. Oradakiler üzerine gelince yanımdaki bıçağı rastgele salladım." dedi.

Bıçağın kime isabet ettiğini anlamadığını öne süren Azmi A, kavganın daha da büyüdüğünü, bir grubun kendilerini darbetmeye başladıklarını savundu.

Ağabeyinin yaralandığını ise polis geldikten sonra fark ettiğini anlatan Azmi A, yaşanan olaydan pişman olduğunu belirtti.

Tutuksuz sanık Nazım A. ise kardeşinin anlattıklarına katıldığını, olayda kardeşinin birine zarar vermesi için sözler söylemediğini iddia etti.

Tanıklar ise tutuklu sanığın cinayeti işlediklerini gördüklerini ve iki sanığın da olay sırasında aşırı alkollü olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde 14 Ekim 2020'de, Azmi ve Nazım A. kardeşlerin içinde bulundukları otomobil, başka bir araca çarpmıştı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine bıçaklanan Oğuzhan İzmirlioğlu ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili Azmi A. tutuklanmıştı.

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