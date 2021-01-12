Antalya'da trafik kazası sonrası bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması davası

Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin de yaralanmasıyla ilgili iki sanık kardeşin yargılanmasına başlandı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Azmi A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Nazım A, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Azmi A, ağabeyinin aracı kullandığını ve kaza sonrası ağabeyine tepki gösterdiğini öne sürdü.

Çarptıkları aracın sahibine zararı karşılayacaklarını söylediklerini iddia eden Azmi A, "Bu sırada bir kişi bize ağır küfürler etti, ortalık kalabalıklaştı ve üzerimize geldiler. Oğuzhan İzmirlioğlu üzerime gelerek beni itmeye başladı, ben de ona tokat attım. Oradakiler üzerine gelince yanımdaki bıçağı rastgele salladım." dedi.

Bıçağın kime isabet ettiğini anlamadığını öne süren Azmi A, kavganın daha da büyüdüğünü, bir grubun kendilerini darbetmeye başladıklarını savundu.

Ağabeyinin yaralandığını ise polis geldikten sonra fark ettiğini anlatan Azmi A, yaşanan olaydan pişman olduğunu belirtti.