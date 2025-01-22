Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şahin K'nin kullandığı 15 EH 517 plakalı gübre yüklü kamyon, Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki kavşakta, durakta bekleyen 07 AU 0336 plakalı halk otobüsüne çarptıktan sonra önünde ilerleyen Gülşen Saygılı (43) idaresindeki 07 MKB 45 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Saygılı ile kamyon şoförü yaralandı.

Otomobilde sıkışan ve ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Saygılı, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hafif yaralı kamyon şoförü de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.