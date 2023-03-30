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Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzedenin cenazesi yakınlarına teslim edildi

30.03.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzedenin cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Dün Sefa Cengiz (25) yönetimindeki 46 N 2029 plakalı otomobilin Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrilmesi sonucu kaldırıldıkları Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bilge Cengiz (25) ve Sefa Cengiz'in Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Karı-kocanın cenazesini teslim alan yakınları morg önünde gözyaşı döktü.

Kaza yerinde ölen anne Ünzile Arık'ın (51) cenazesi ise Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Binası'ndaki işlemlerinin ardından Antalya'ya götürüldü.

Kurşunlu Mezarlığına götürülen 3 cenazenin, defnedilmek üzere Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Abla ve annesini kaybetmenin üzüntüsüyle güçlükle ayakta duran İrem Çingil, "Ciğerim yanıyor, ne olur götürmeyin onları." diye ağladı.

OLAY

Kahramanmaraş'tan Antalya'ya gelen Sefa Cengiz idaresindeki 46 N 2029 plakalı otomobil, Alanya'da kaza yapmıştı. Kazada anne Ünzile Arık, kızı Bilge ve damadı Sefa Cengiz hayatını kaybetmişti.

Yaralanan 6 yaşındaki torun Ayaz Cengiz'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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trafik kazası antalya cenaze

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