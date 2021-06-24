Antalya’da tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde tur midibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yunus Y. idaresindeki 15 ABF 220 plakalı tur midibüsü, Boğazkent Mahallesi Kanuni Caddesi'nde Mustafa K. idaresindeki 27 P 7158 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan tur midibüsü köprü korkuluklarına çarparak durabildi.

Kazada Mustafa K. ile araçtaki biri kadın 4 kişi hafif yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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