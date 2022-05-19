Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün refüjdeki palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Manavgat-Antalya D400 karayolu sanayi kavşağı mevkisinde, Ufuk Kazel (45) idaresindeki 07 HFZ 57 plakalı tur minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Ufuk Kazel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından karayolunda ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz