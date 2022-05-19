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Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı

19.05.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tur minibüsünün palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün refüjdeki palmiye ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Manavgat-Antalya D400 karayolu sanayi kavşağı mevkisinde, Ufuk Kazel (45) idaresindeki 07 HFZ 57 plakalı tur minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Ufuk Kazel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından karayolunda ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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