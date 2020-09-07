YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da tur teknesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da tur teknesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Antalya'da tur teknesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 165 düzensiz göçmen yakalandı.

Adrasan Mahallesi'ndeki Balıkçı Koyu mevkisine yaklaşan 20 metre uzunluğundaki "Summer Love A" isimli tur teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya yanaştırılan teknede Afganistan ve Somali uyruklu 165 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, tekne kaptanı ve göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere rastlanmadı.

Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Marmaris Limanı'na kayıtlı tur teknesi ise sahil güvenlik tarafından yediemine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
13:00
İkindi
16:35
Akşam
19:25
Yatsı
20:41

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Ali Berk Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Tan Eczanesi
Muratpasa
Tuğba Eczanesi
Muratpasa
Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
Deva Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol trafiğe kapatılacak
3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol trafiğe kapatılacak
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.