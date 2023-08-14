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Antalya'da turistler "Perseid meteor yağmuru"nu izledi

14.08.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da konaklayan yerli ve yabancı turistler, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nda "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi.

Lara Barut Collection ve Acanthus Cennet Barut Collection ile National Geographic Türkiye iş birliğiyle, meteor yağmurunu izlemek isteyen otel misafirlerine özel etkinlik gerçekleştirildi.

Tahtalı Dağı'nda yapılan etkinlikte, astronomi meraklıları meteorların en görkemli gösterilerinden biri olarak nitelenen "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemleme şansı yakaladı.

Etkinliğe katılanlar, astronom Erdem Aytekin ve doğa bilimci Hüseyin Çağlar İnce'den meteor yağmurları hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar gündüz de güneş gözlemi yaptı.

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antalya turist meteor yağmuru tahtalı dağı

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