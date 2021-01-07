Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ocak ayı olmasına rağmen turistler güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü turistik ilçede, güzel havayı fırsat bilen bazı yabancı ziyaretçiler, Side ve Sorgun mahallelerinde sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Bazı turistler şezlonglarda güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

Turistlerin yanı sıra güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar da sahilde yürüyüş yaptı.

Rus turist Konstantin Makarov, AA muhabirine, Moskova'dan ailesiyle Manavgat'a geldiğini, güzel havayı değerlendirmek istediklerini söyledi.

Antalya'nın havasının ise çok güzel olduğunu ifade eden Makarov, "Eşim ve çocuklarımla tatil yapıyoruz. Havanın güzel ve sıcak olmasından dolayı denize girdik, güneşlendik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Havası gibi Türk insanı da çok sıcak. Türkiye'yi ve Türk insanını da ayrıca seviyoruz." diye konuştu.

Rus turist İrina Shabanova da arkadaşıyla Manavgat'a tatile geldiklerini, Antalya'nın sıcak havasının tadını çıkardıklarını kaydetti.

