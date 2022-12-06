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Antalya’da turizmde yeni rekor

06.12.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya’ya 2022 yılın ilk 11 ayında havayolu ile 13 milyon 170 bin turist geldi.

Antalya’da turizmde yeni rekor

Ekim-Kasım ayı ise geçmiş yıllara oranla en fazla turistin ağırlandığı ay oldu.

Turizm kenti Antalya’da havayolu ile gelen turist sayısında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Kente 2022 yılının ilk 11 ayında 13 milyon 170 bin turist geldi. Antalya’da düzenlenen 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı’nda konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bu şehrin güvenli bir şehir olduğunu bütün dünyaya gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza güven veren bir teşkilatımız var. Bu şehre dun itibariyle 13 milyon 170 bin misafir geldi.

Dünyanın her yerinden geliyorlar, Antalya artık güvenli bir şehir. Kendinizi güvende hissetmezseniz kimse oraya gitmez. Çünkü tatil bir ihtiyaç ama zorunlu değil. Bu şehirde bu temin ediliyor. Rekorlara koşmaya devam ediyoruz. Ekim ve Kasım ayı itibari ile en fazla misafir ağırladığımız iki ayı geride bıraktık. Turizmin ön koşulu güvenliktir. Şehrimizde tüm teşkilatımız ile iyi koordine oluyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
turist

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