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Antalya'da "Türk-Alman Konferansı" düzenlendi

14.11.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "Türk-Alman Konferansı" düzenlendi

Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye ve Almanya'dan akademisyenlerin de katılımıyla her iki ülkenin göç politikaları ve uygulamalarının ele alındığı "Türk-Alman Konferansı" yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen iki ülke arasında 60 yıl önce başlayan göçün sonuçları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter ile Türkiye'den ve Almanya'dan uzmanlar, sosyal ve sağlık alanı uygulayıcıları ile akademisyenler katıldı.

Arıcı, Türkiye ve Almanya arasındaki iyi dostluk ilişkilerinin ve iş birliğinin uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, dünyada yaklaşık 270 milyon göçmen bulunduğunu aktardı.

Başkonsolos Wolter ise iki ülke arasında 1960'da yapılan anlaşmanın 60. yılına gelindiğini, bu sebeple Türkiye'de ve Almanya'da çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktardı.

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