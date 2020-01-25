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Antalya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.01.2020 22:42 | Son Güncelleme

Hava, kara ve denizden, dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan uygulamada 97 kişi yakalandı, 149 araç sürücüsüne 193 bin 665 lira ceza kesildi

Antalya'da, hava, kara ve denizden 1343 personelin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, Türkiye genelinde başlatılan huzur uygulaması kapsamında Antalya'da çalışma gerçekleştirildi.

İki dedektör köpeğin de katılımıyla, kentin girişindeki 47 sabit uygulama noktası ile 239 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlarda arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

Sorgulaması gerçekleştirilen 21 bin 904 kişiden 97'si çeşitli suçlardan gözaltına alındı. Kontrol edilen 6 bin 138 araçtan 149'unun sürücüsüne 193 bin 665 lira ceza uygulandı, 37 araç trafikten men edildi, 7'sinin ise çalıntı olduğu belirlendi.

Toplam 229 iş yeri ve 245 metruk binanın kontrol edildiği çalışmalarda, tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya huzur Uygulama

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