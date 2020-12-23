YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da tutuklanan hırsızlık zanlısına Kovid-19 tedbirlerine ihlalden de ceza verildi

Antalya'da tutuklanan hırsızlık zanlısına Kovid-19 tedbirlerine ihlalden de ceza verildi

ANTALYA HABERLERİ  | 23.12.2020 13:08 | Son Güncelleme

Antalya'da tutuklanan hırsızlık zanlısına Kovid-19 tedbirlerine ihlalden de ceza verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan şüpheliye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde park halindeki 07 L 1414 plakalı motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen Ö.E. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Ö.E'ye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve maske takmadığı gerekçesiyle toplam 4 bin 50 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:01
İkindi
15:32
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Ake Eczanesi
Muratpasa
Bahar Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Nail Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Frezya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.