Antalya'da tuzağa yakalanan yaban keçisi kurtarıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde tuzağa yakalanan yaban keçisi, kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şubesi ekipleri, Hasyurt Mahallesi Dallas mevkisinde iple bağlanmış yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, keçinin sicimden yapılmış ilmeklerle hazırlanan tuzağa yakalandığını tespit etti.

Finike DKMP Şefliği koruma personeli, tuzaktan kurtardıkları yaban keçisini, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bıraktı.

Tuzaklamayla ilgili gerekli araştırmaların devam ettiği öğrenildi.



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