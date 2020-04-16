Antalya’da ücretsiz maske dağıtım tarihi belli oldu

İstanbul ve Ankara’dan sonra Antalya’da da eczaneler aracılığıyla 20-65 yaş arası vatandaşa ücretsiz maske dağıtılacak. Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, maskelerin hafta başından itibaren temin edileceğini açıkladı.

İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir ve Antalya’daki eczanelerde de ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Vatandaş, cep telefonuna gönderilen kısa mesajla en yakın eczaneden maske temin edebilecek. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonrasında, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılması kararı ile maskeler, Antalya’daki dağıtım kuruluşlarına hafta başından itibaren ulaştırılacak.

Hafta başından itibaren başlayacak

Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği iş birliğiyle İstanbul ve Ankara’da başlayan eczaneler üzerinden ücretsiz maske dağıtımı hafta başından itibaren Antalya’da da başlayacak. Bu kapsamda Antalya’daki eczanelerde bulunan bütün maskeler ecza depolarında toplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kente gerekli maske temini sağlandıktan sonra dağıtım tek merkezden programlanacak. Uygulama, eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.