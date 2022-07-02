Antalya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Avcı'nın (57) kullandığı ve kasasında 3 ineğin bulunduğu 07 L 5678 plakalı kamyonet, Yaylaalan Mahallesi Sivri mevkisinde 100 metrelik uçuruma devrildi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, aracın kasasındaki inekler de telef oldu.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Avcı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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