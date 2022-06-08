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Antalya'da ucuz ekmek satıldığı gerekçesiyle fırına tüfekle ateş eden şüpheli yakalandı

08.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin fırına ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'da ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle bir fırına av tüfeğiyle ateş eden şüpheli yakalandı.

Fırıncı olduğu öğrenilen kişi, ekmeği 4 lira yerine 2 lira 25 kuruşa sattığı gerekçesiyle O.S’nin Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki fırınının önüne aracıyla geldi. Otomobilinden av tüfeğini çıkartan şüpheli, iş yerine bir el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar fırının içerisindeki dondurma dolabına isabet etti. Bu sırada iş yeri sahibi, 9 aylık hamile eşi ve diğer personel büyük korku yaşadı.

Ateş açan kişi, otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kimsenin yara almadığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri fırın sahibi ve eşinin ifadesine başvururken, Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli İ.A'yı kısa sürede yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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