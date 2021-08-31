Antalya'da uluslararası basketbol turnuvası heyecanı başlıyor

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvaları, Antalya'da 1-5 Eylül ve 8-12 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Gloria Sports Arena'dan yapılan açıklamaya göre, turnuva Belek Turizm Merkezi'ndeki tesislerde düzenlenecek.

Smart Casual Event'in organizatörlüğünde 1-5 Eylül'de gerçekleşecek Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 1'de Bahçeşehir Koleji, Budivelnik, Frutti Extra Bursaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yer alacak.

8-12 Eylül'de düzenlenecek Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'de ise son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile Lokomotiv Kuban, Tofaş ve Zalgiris kozlarını paylaşacak.

Yarın saat 16.30'da Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak organizasyondaki tüm mücadeleler seyircisiz oynanacak, canlı yayınla ulusal ve uluslararası televizyon kanallarında izleyiciyle buluşacak.

