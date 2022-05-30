Antalya'da "Uluslararası Enda Golf Kulübü Turnuvası" düzenlendi

"Uluslararası Enda Golf Kulübü Turnuvası", Antalya'da bu yıl ilk kez yapıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Golf Kulübünde gerçekleştirilen turnuvaya, yurt içinden ve dışından 40 golfçü katıldı.

Bir gün süren turnuvada, erkeklerde Mehmet Dengiz ve Cengiz Sayir, kadınlarda ise Alman Christel Nagel ve Fatma Turgut birinci oldular. Dereceye girenleri ödülleri düzenlenen törenle verildi.

