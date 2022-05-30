YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da "Uluslararası Enda Golf Kulübü Turnuvası" düzenlendi

Antalya'da "Uluslararası Enda Golf Kulübü Turnuvası" düzenlendi

30.05.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "Uluslararası Enda Golf Kulübü Turnuvası" düzenlendi

"Uluslararası Enda Golf Kulübü Turnuvası", Antalya'da bu yıl ilk kez yapıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Golf Kulübünde gerçekleştirilen turnuvaya, yurt içinden ve dışından 40 golfçü katıldı.

Bir gün süren turnuvada, erkeklerde Mehmet Dengiz ve Cengiz Sayir, kadınlarda ise Alman Christel Nagel ve Fatma Turgut birinci oldular. Dereceye girenleri ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
İskenderunspor, 2. Lig'e yükselme hayaline Riekerink öncülüğünde ulaştı:İskenderunspor, 2. Lig'e yükselme hayaline Riekerink öncülüğünde ulaştı:
"Müsilaj Operasyonu" kapsamında Samsun'da 2 zanlı tutuklandı"Müsilaj Operasyonu" kapsamında Samsun'da 2 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 30 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:33
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:16
Yatsı
21:50
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.