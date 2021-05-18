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Antalya'da üniversite öğrencisi otel odasında ölü bulundu

18.05.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da üniversite öğrencisi otel odasında ölü bulundu

Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, otel odasında ölü bulundu.

Fener Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Ç. (19), odasında henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle otele gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahale ettiği öğrenci, kurtarılamadı.

Havva Nur Ç'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Genç kızın cenazesi, Uncalı Mezarlığında toprağa verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de çalışma başlattığı olayla ilgili otopsi raporunun beklendiği bildirildi.

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