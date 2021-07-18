Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, üç farklı adrese "şafak operasyonu" düzenledi.

Operasyonda 150 gram esrar, 58,4 gram sentetik uyuşturucu, 0,7 gram eroin ve 1,2 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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