Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre'de uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine üstünde ve motosikletinde gerçekleştirilen aramada 467 uyuşturucu hap ele geçirilen M.A'yı gözaltına aldı.

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde ise il dışından temin ettikleri uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesinde de bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 18 fişek, 22 reçetesiz sentetik hap ile 10 gram esrar bulundu, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

