YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

08.05.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat, Gazipaşa ve Demre ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre'de uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine üstünde ve motosikletinde gerçekleştirilen aramada 467 uyuşturucu hap ele geçirilen M.A'yı gözaltına aldı.

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde ise il dışından temin ettikleri uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesinde de bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 18 fişek, 22 reçetesiz sentetik hap ile 10 gram esrar bulundu, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaaltı Belediye, Avrupa Kupası şampiyonu olduKonyaaltı Belediye, Avrupa Kupası şampiyonu oldu
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 127 metreye ulaştıYusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 127 metreye ulaştı
Sivas'ta kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandıSivas'ta kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Demre Gazipaşa Manavgat uyuşturucu hap sentetik

Antalya Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:17
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:58
Yatsı
21:24

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Pazartesi

Ova eczanesi
Kas
Şahin eczanesi
Alanya
Orkide eczanesi
Kas
Şirin eczanesi
Alanya
Uğur eczanesi
Alanya
Serpil eczanesi
Muratpasa
Park eczanesi
Muratpasa
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.