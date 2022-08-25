Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 454 kök Hint keneviri ile 16 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda 454 kök Hint keneviri, 16 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz