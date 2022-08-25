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  4. Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

25.08.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 454 kök Hint keneviri ile 16 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda 454 kök Hint keneviri, 16 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Antalya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:15
Öğle
13:05
İkindi
16:46
Akşam
19:44
Yatsı
21:04
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

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