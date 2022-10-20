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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

20.10.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat çalışmalarının ardından Manavgat'ta 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aramalarda farklı miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 61 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

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Antalya Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:02
Öğle
12:47
İkindi
15:53
Akşam
18:22
Yatsı
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Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

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