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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

27.04.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler çalışma kapsamında Kepez ilçesinde F.B. ve M.A.A'nın bulunduğu aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu araç yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçtaki aramada piyasa değeri yaklaşık 25 milyon 200 bin lira olan 168 kullanımlık A4 sentetik uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler F.B. ve M.A.A. gözaltına alındı.

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