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  4. Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA AA
19.02.2024 15:34 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, valizde ve seyahat yastığının içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.İ, R.G. ve K.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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antalya Gözaltı uyuşturucu operasyon

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