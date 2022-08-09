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Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

09.08.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kentte M.O'nun uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli M.O'nun ikametinde O.Ç, A.A, A.İ.G, M.Y. ve O.O. olduğu belirlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada farklı miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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