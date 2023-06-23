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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

23.06.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, esrar, eroin, 569 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ve 1 pompalı av tüfeği, 104 tabanca fişeği, bıçak ve 24 sikke ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

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antalya Gözaltı operasyon

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