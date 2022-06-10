Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evrenseki Mahallesi'ndeki bir rezidansa F.H'nin kiraladığı araçla İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdiği bilgi üzerine çalışma başlattı.

Rezidansa düzenlenen operasyonda farklı miktarlarda kokain, esrar ve sentetik uyuşturucu, hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcılığından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 dolar, 1400 avro ve 28 bin 850 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde "Uyuşturucu madde imal ve ticaretini" yapmak suçundan tutuklandı.



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