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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

22.12.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 40 kilogram metamfetamin, 1050 gram esrar, 35 kök Hint keneviri, bir tabanca, 40 fişek ele geçirildi.

Operasyonda S.Z.U. ve V.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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antalya Gözaltı Şüpheli Manavgat

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