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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.12.2020 19:20 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'ndeki evden uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreste bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan G.G. ile A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan G.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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