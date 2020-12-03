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Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 03.12.2020 16:38 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turistlere uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen K.K, M.M, M.B.G. ve E.A'nın Emek Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.K, M.M. ve M.B.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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