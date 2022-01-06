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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

06.01.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Manavgat ilçesinde 17 suç kaydı bulunan D.K. ile 5 suç kaydı olan B.E'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "Karbon"un da kullanıldığı aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu alışverişine ilişkin not kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.E'nin, 500'er gramlık iki kilitli poşetteki uyuşturucuyu operasyon sırasında tuvalete döktüğü tespit edildi.

Şüpheli B.E'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, D.K'nin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı Manavgat

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