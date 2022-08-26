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Antalya'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı

26.08.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, 725 gram esrar, 2 hassas terazi, 46 bin içi tütünle doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 78 kilogram kıyılmış tütün, içinde 200'er adet bulunan 313 paket boş makaron ve 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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antalya Manavgat uyuşturucu kaçak sigara operasyon

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