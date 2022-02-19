Antalya’da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya (AA) - Antalya’nın Kaş ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Andifli Mahallesi Akçagerme mevkisinde şüpheli hareketlerde bulunan C.K’yi (40) durdurdu.

C.K’nin çantasında ve ikametinde yapılan aramada 590 gram esrar, çeşitli uyuşturucu hap ve hassas terazi ile Hint keneviri öğütücüsü ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

