YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da Vefa Sosyal Destek ekipleri 128 bin kişinin yardımına koştu

Antalya'da Vefa Sosyal Destek ekipleri 128 bin kişinin yardımına koştu

ANTALYA HABERLERİ  | 28.04.2020 12:50 | Son Güncelleme

Ekipler, 3 milyon 717 bin maske de dağıttı

Antalya'da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi ekiplerine, 128 bin 351 vatandaşa hizmet götürüldü.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne, bugüne kadar 132 bin 781 çağrı geldiği, bunların 128 bin 351'inin talebinin yerine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, yerine getirilen çağrıların 20 bin 190'ının bilgi alma, 21 bin 150'sinin gıda ve temizlik, 24 bin 512'sinin bankacılık işlemleri, 12 bin 795'inin sağlık işlemleri ve 49 bin 704'ünün ise seyahat izni olduğu bildirildi.

Vefa Sosyal Destek ekiplerinin, 25 bini hayırseverlerce karşılanan 27 bin 500 gıda kolisi ile kamu ve özel sektör çalışanlarıyla vatandaşlara 3 milyon 717 bin maske dağıttıkları kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
Anahtar Kelimeler:
Antalya Vefa Sosyal Destek

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Antalya Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:00
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:50
Yatsı
21:13

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Akşehir Eczanesi
Muratpasa
Balcı Eczanesi
Muratpasa
Baysan Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Elektroşok cihazıyla tecavüze oral seksli savunma

Elektroşok cihazıyla tecavüze oral seksli savunma

Kaldırttığı Heykeli İkinci Kez Açtı

Kaldırttığı Heykeli İkinci Kez Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.