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Antalya'da villada kumar oynayan 17 kişiye para cezası

ANTALYA HABERLERİ  | 23.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

Antalya'da villada kumar oynayan 17 kişiye para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir villada kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye toplam 74 bin 350 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kargıcak Mahallesi'nde A.D'ye ait villada kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 16 şüpheli ile villa sahibi A.D. yakalandı.

Aramada, kumar oynamada kullanılan malzemeler ve tabancaya el konuldu.

Şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve emre aykırı davranışta bulundukları için toplam 74 bin 350 lira ceza kesildi.

Kumar oynamaya yer temin ettiği için gözaltına alınan ev sahibi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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