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Antalya'da yabancı uyruklu çocuk havuzda boğuldu

16.08.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yabancı uyruklu çocuk havuzda boğuldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk otel havuzunda boğuldu.

Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sabotay Bulvarı'nda bir otelde 14 Ağustos'ta ailesiyle tatil yapan İngiliz uyruklu Oliver Mattew Graham havuzda girdi.

Çocuğun suda hareketsiz kaldığını gören tatilciler, Graham'i havuzdan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun cenazesi buradaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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antalya Aksu havuz boğulma

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