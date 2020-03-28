Antalya'da yağma şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde darbettikleri kişinin cep telefonunu ve bir miktar parasını yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Evrenseki Mahallesi'nde geçen perşembe günü meydana gelen olayda, S.A ile yeni tanıştığı kız arkadaşı R.K'nın yanında buluşma yerine gelen A.Ö. arasında tartışma çıktı.

Çıkan kavgada başına taşla vurulan S.A, yaralandı. Olay yerinden kaçan R.K ile A.Ö, darbettikleri S.A'nın cep telefonunu ve bir miktar parasını yağmaladı. Takipten kurtulmak için S.A'ya ait otomobilin lastiklerini kesen şüpheliler, anahtarına da el koydu.

S.A'nın ihbarıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nde görülen 2 zanlıyı operasyonla yakaladı. Şüphelilerden A.Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "silahla tehdit ve mala zarar verme" suçlarından da arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Kasten yaralama, yağma ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

